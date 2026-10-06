تحقق ۶۴ درصدی بازدید فنی از واحدهای تولیدی در خراسان جنوبی
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام ۶۵۳ مورد بازدید از واحدهای تولیدی در ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام ۶۵۳ مورد بازدید از واحدهای تولیدی در ششماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با توجه به هدف گذاری هزار و ۴۶ مورد بازدید برای سال جاری، میزان تحقق برنامه در نیمه نخست سال به ۶۴ درصد رسیده است.
بذری با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی بر واحدهای تولیدی گفت: حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی، علاوه بر بررسی نحوه رعایت الزامات استاندارد، امکان شناسایی به موقع مسائل و نواقص و ارائه تذکرات و راهنماییهای لازم برای اصلاح فرآیندها را فراهم میکند.
وی افزود: نظارت بر واحدهای تولیدی با رویکرد صیانت از کیفیت محصولات، حمایت از تولیدکنندگان قانون مدار و حفظ حقوق مصرف کنندگان انجام میشود و در این فرآیند، رعایت الزامات استاندارد و استمرار انطباق محصولات با ضوابط تعیین شده مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: استمرار نظارت های میدانی و شناسایی به موقع موارد عدم انطباق، نقش مؤثری در پیشگیری از عرضه محصولات فاقد کیفیت و ارتقای سطح استاندارد تولیدات استان دارد.