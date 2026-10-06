

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از انجام ۶۵۳ مورد بازدید از واحد‌های تولیدی در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با توجه به هدف گذاری هزار و ۴۶ مورد بازدید برای سال جاری، میزان تحقق برنامه در نیمه نخست سال به ۶۴ درصد رسیده است.

بذری با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی بر واحد‌های تولیدی گفت: حضور کارشناسان در واحد‌های تولیدی، علاوه بر بررسی نحوه رعایت الزامات استاندارد، امکان شناسایی به موقع مسائل و نواقص و ارائه تذکرات و راهنمایی‌های لازم برای اصلاح فرآیند‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: نظارت بر واحد‌های تولیدی با رویکرد صیانت از کیفیت محصولات، حمایت از تولیدکنندگان قانون مدار و حفظ حقوق مصرف کنندگان انجام می‌شود و در این فرآیند، رعایت الزامات استاندارد و استمرار انطباق محصولات با ضوابط تعیین‌ شده مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: استمرار نظارت‌ های میدانی و شناسایی به‌ موقع موارد عدم انطباق، نقش مؤثری در پیشگیری از عرضه محصولات فاقد کیفیت و ارتقای سطح استاندارد تولیدات استان دارد.