وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: از حدود ۴۰۰ گونه صنایع‌دستی شناخته‌شده در جهان، حدود ۳۰۰ گونه در ایران تولید می‌شود؛ ظرفیت تولید در کشور بسیار گسترده و موضوع اصلی ما توسعه بازار و بازاریابی جهانی این محصول‌ها است.