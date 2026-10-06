امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تولید ۳۰۰ گونه از صنایع‌ دستی شناخته‌شده جهان در ایران

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: از حدود ۴۰۰ گونه صنایع‌دستی شناخته‌شده در جهان، حدود ۳۰۰ گونه در ایران تولید می‌شود؛ ظرفیت تولید در کشور بسیار گسترده و موضوع اصلی ما توسعه بازار و بازاریابی جهانی این محصول‌ها است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۰۹:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین
۱۴۰۵-۰۷-۱۱
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
توزیع و فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با داروخانه تخلف است
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
قدردانی مردم حاضر در اجتماعات شبانه از حافظان امنیت شهری
۱۴۰۵-۰۷-۱۲
خبرهای مرتبط

وزیر‌میراث‌فرهنگی و گردشگری: بارگاه شمس تبریزی با حضور نخبگان و مهمانان خارجی افتتاح می‌شود

ثبت‌نام برای تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در قم آغاز شد

اماکن تاریخی آذربایجان‌غربی در ردیف ۵ استان برتر کشور

مشهد میزبان سومین جشنواره روز ملی زعفران

برچسب ها: وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، صالحی امیری ، توسعه گردشگری
 