به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیست‌ودومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور در بخش بانوان در رشته بلدرینگ با معرفی برترین‌ها رده‌های سنی بزرگسالان، زیر ۱۹ سال و زیر ۱۷ سال در خانه سنگ‌نوردی استان همدان به پایان رسید.

در پایان بیست‌ودومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور در بخش بانوان با حضور برترین سنگنوردان استان‌های مختلف کشور، افراد برتر سه رده سنی معرفی شدند.

در پایان رقابت‌های آزاد رده سنی بزرگسالان، مهدیسا حمیدنژاد از مازندران مقام نخست را به دست آورد، سارا زراعت‌زاده از کرمان در جایگاه دوم قرار گرفت و شقایق اسکندری از فارس نیز سوم شد.

برترین‌ها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.