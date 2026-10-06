مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در انتهای شش ماهه ابتدای سال تعداد نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان به ۲هزار و ۱۴۵ نیروگاه کوچک و بزرگ مقیاس با مجموع ظرفیت ۱۷۴ مگاوات رسیده است.

دادگر افزود: نیروگاه‌های خورشیدی و بادی استان در این مدت حدود ۱۶۳ هزار مگاوات ساعت انرژی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.

وی گفت: این میزان تولید انرژی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کمک بسیار بزرگی در کاهش ناترازی انرژی و کاهش مدت زمان اعمال مدیریت بار در استان داشته است.