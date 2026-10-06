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در نیمه نخست سال حدود ۱۶۳ هزار مگاوات ساعت انرژی در نیروگاههای خورشیدی و بادی استان تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش دارد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: در انتهای شش ماهه ابتدای سال تعداد نیروگاههای تجدیدپذیر استان به ۲هزار و ۱۴۵ نیروگاه کوچک و بزرگ مقیاس با مجموع ظرفیت ۱۷۴ مگاوات رسیده است.
دادگر افزود: نیروگاههای خورشیدی و بادی استان در این مدت حدود ۱۶۳ هزار مگاوات ساعت انرژی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.
وی گفت: این میزان تولید انرژی از نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کمک بسیار بزرگی در کاهش ناترازی انرژی و کاهش مدت زمان اعمال مدیریت بار در استان داشته است.