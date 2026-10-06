نشست بانوان کارآفرین شهرستان اشکذر به ریاست سیدجواد حسینی، معاون فرماندار شهرستان و با حضور جمعی از رؤسای ادارات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و راهکار‌های حمایت از بانوان کارآفرین با محوریت توسعه اشتغال، تقویت کسب‌وکار‌های بانوان و توانمندسازی آنان مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل مسیر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از ایده‌ها و کسب‌وکار‌های زنان تأکید داشتند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر بانوان در عرصه کارآفرینی و اشتغال شهرستان باشد.