استاندار قم از تعیین تکلیف پروژه مونوریل قم حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: پس از تکمیل مطالعات مهندسی ارزش، گزینه‌های ادامه اجرا، جمع‌آوری، تغییر کاربری و ارتباط این سازه با طرح‌های حمل‌ونقل شهری بررسی و برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در برنامه زنده تلویزیونی «با استاندار» شبکه خبر با اشاره به اینکه تعیین تکلیف مونوریل از ابتدای حضور وی در استان مورد توجه بوده است، اظهار کرد: درباره این پروژه ۲ دیدگاه وجود دارد؛ گروهی بر ادامه اجرای آن تاکید دارند و گروهی نیز معتقدند باید جمع‌آوری شود، بنابراین لازم است بر اساس بررسی کارشناسی و رسیدن به خرد جمعی تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: موضوع برای انجام مطالعات مهندسی ارزش به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده و مراکز تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستند.

استاندار قم ادامه داد: در این مطالعات، ادامه اجرای مونوریل، جمع‌آوری آن، تبدیل سازه به کاربری‌های دیگر از جمله گردشگری و تجاری و همچنین ارتباط آن با طرح‌های حمل‌ونقل شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بهنام‌جو با اشاره به توسعه جمعیتی قم در محدوده پردیسان و مناطق پیرامونی گفت: در محدوده منطقه پردیسان نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر جمعیت ساکن هستند و در طرح‌های جدید مسکن نیز جمعیت قابل توجه دیگری در این محدوده مستقر می‌شوند.

وی افزود: با توجه به فاصله حدود ۱۵ کیلومتری این مناطق تا مرکز شهر و ضرورت جابه‌جایی جمعیت، موضوع حمل‌ونقل عمومی باید با نگاه بلندمدت بررسی شود.

استاندار قم با بیان اینکه هزینه اجرای بخش‌های باقی‌مانده مونوریل بسیار قابل توجه است، گفت: در برآورد‌های اولیه، ادامه برخی قسمت‌های پروژه به اعتبارات سنگینی نیاز دارد و باید مشخص شود اختصاص چنین منابعی به این پروژه از نظر اقتصادی و خدماتی توجیه دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: حداکثر تا یک ماه آینده گزارش مطالعات تکمیل و گزینه‌های مختلف برای مردم و صاحب‌نظران ارائه خواهد شد.

بهنام‌جو تاکید کرد: تصمیم نهایی با مشارکت استانداری، نمایندگان مردم قم در مجلس، شهرداری و شورای اسلامی شهر و با توجه به نظر مردم اتخاذ خواهد شد و ملاک اصلی، تامین خیر و منفعت مردم قم است.

اجرای طرح مونوریل قم از سال ۱۳۸۹ در بستر رودخانه قمرود شهر قم آغاز شد. مرحله نخست این طرح از پارک‌سوار شمالی تا مصلای قدس امتداد دارد و در مسیر ۶.۸ کیلومتری آن، هشت ایستگاه پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، استاندار قم درباره آخرین وضعیت فرودگاه قم نیز گفت: عملیات اجرایی این پروژه با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت در حال پیشرفت است و برای تکمیل آن ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع از این مسیر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای پیشبرد پروژه فرودگاه قم از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌شود و عملیات اجرایی باند در حال انجام است و آسفالت باند نیز آغاز خواهد شد.

بهنام‌جو گفت: همزمان عملیات مربوط به برج مراقبت و ترمینال باید با سرعت دنبال شود و هدف‌گذاری شده است پروژه فرودگاه قم تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل و در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

وی فرودگاه قم را یکی از مطالبات مردم و مراجع عظام عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از این فرودگاه علاوه بر تسهیل سفر‌های هوایی زائران و مسافران، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت و گردشگری زیارت در استان باشد.

عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از سمت جاده قم - سلفچگان آغاز شد، اما به دلیل مسائل حقوقی و کارشناسی سال‌ها متوقف ماند.