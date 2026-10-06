رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: قدرت در جهان امروز فقط با تجهیزات نظامی یا میزان منابع طبیعی سنجیده نمی‌شود، بلکه قدرت یک کشور به اندازه توانایی آن کشور در تولید دانش، فناوری و تربیت نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از اندیشه‌های نو و راه‌حل‌های جدید برای مسائل کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه دانشگاه و دانشگاهیان در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به مشارکت و همدلی نیاز دارند، گفت: بزرگ‌ترین ادای احترام به استادان، دانشمندان و دانشجویانی که در راه علم، مردم و کشور جان خود را فدا کردند، ادامه دادن راهی است که آنان برای ما گشودند.

بیژن عبداللهی در مراسم جان‌فدایان دانشگاهی استان البرز که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد با تأکید بر نقش دانشگاه در تولید دانش، فناوری، سرمایه اجتماعی و قدرت ملی گفت: دانشگاه و دانشگاهیان امروز بیش از هر زمان دیگری به با هم بودن و مشارکت برای ساختن آینده ایران نیاز دارند.

عبداللهی با اشاره به شهدای دانشگاهی اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره ایران و آینده ایران سخن بگوییم و از جان‌فدایان دانشگاهی، استادان، دانشمندان و دانشجویانی یاد کنیم که در راه علم، مردم و کشور جان خود را فدا کردند.

وی افزود: طبیعی است که نخستین احساس ما در برابر این عزیزان، ناراحتی، غم و اندوه باشد، اما باور من این است که بزرگ‌ترین ادای احترام به آنان، ادامه دادن راهی است که آنان برای ما گشودند.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: امروز در این مراسم باید بیش از هر چیز یک حقیقت در ذهن ما زنده باشد؛ ایران و دانشگاه بیش از هر زمان دیگری به با هم بودن نیاز دارند و آینده ما بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه دانشگاهیان نیازمند است.

وی با بیان اینکه استاد، دانشجو، دانشگاه و جامعه، علم و عمل، اندیشه و مسئولیت باید بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفت: دانشگاه فقط یک محل نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید قدرت ملی، ثروت ملی و سرمایه اجتماعی است.

عبداللهی تصریح کرد: قدرت در جهان امروز فقط با تجهیزات نظامی یا میزان منابع طبیعی سنجیده نمی‌شود، بلکه قدرت یک کشور به اندازه توانایی آن کشور در تولید دانش، فناوری و تربیت نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از اندیشه‌های نو و راه‌حل‌های جدید برای مسائل کشور است.

وی افزود: علم می‌تواند یک کشور را از کشوری مصرف‌کننده به کشوری تولیدکننده و سربلند تبدیل کند و از یک جامعه وابسته، جامعه‌ای توانمند بسازد. علم می‌تواند از یک بحران، فرصتی برای جهش ایجاد کند.

رئیس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه کشور اظهار کرد: دانشگاه می‌تواند دانش را به فناوری، فناوری را به تولید، تولید را به اشتغال و همه اینها را به امنیت و اقتدار ملی تبدیل کند؛ بنابراین وقتی از دانشگاه صحبت می‌کنیم، در واقع از آینده ایران سخن می‌گوییم.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی دانشگاه گفت: دانشگاه یک رسالت بزرگ دیگر نیز دارد و آن، مرجعیت اجتماعی است. دانشگاه فقط نباید دانش تولید کند، بلکه باید عقلانیت، اعتماد و امید را نیز در جامعه تقویت کند.

عبداللهی افزود: جامعه در دوره‌ای بسیار دشوار و بحرانی قرار دارد و در چنین شرایطی به انسان‌هایی نیاز داریم که بتوانند واقعیت‌ها را درست درک کنند، مسائل را به شیوه علمی تحلیل کنند و در برابر موج‌های نگرانی و ناامیدی، راه درست را انتخاب کنند. اینجاست که مرجعیت اجتماعی دانشگاهیان اهمیت پیدا می‌کند.

وی گفت: استاد دانشگاه فقط آموزگار کلاس درس نیست، بلکه می‌تواند راهنمای جامعه برای فهم مسائل پیچیده باشد. دانشجو نیز فقط دریافت‌کننده دانش نیست، بلکه بخش مهمی از نسل آینده کشور است؛ نسلی که قرار است فردا تصمیم بگیرد، مدیریت کند، پژوهش کند و کشور را بسازد.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بنابراین ما در اینجا فقط دو گروه استاد و دانشجوی مجزا از یکدیگر نداریم، بلکه یک پیکر واحد هستیم که مسئولیت‌های متفاوت و سرنوشت مشترک داریم.

وی با اشاره به دشواری‌های پیش روی دانشگاهیان در سال‌های اخیر اظهار کرد: این سخن امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا دانشگاه و دانشگاهیان ما در سال‌های اخیر با فشارها، محدودیت‌ها و دشواری‌های مختلفی مواجه بوده‌اند؛ از جمله محدودیت در دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های علمی و پژوهشی، دشواری در انتقال دانش و فناوری و محدودیت‌های علمی و اقتصادی.

عبداللهی افزود: از همه مهم‌تر، در جنگ‌های اخیر نیز شماری از دانشجویان و استادان ما به شهادت رسیدند، اما در این ماجرا یک پیام روشن وجود دارد؛ محدودیت‌ها، فشار‌ها و جنگ‌ها ممکن است مسیر‌ها را دشوار کنند، اما نمی‌توانند اراده یک ملت و اراده دانشگاهیان برای پیشرفت را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: ممکن است دسترسی به یک فناوری محدود شود، اما قدرت اندیشیدن محدودشدنی نیست. ممکن است دانشمند ما را به شهادت برسانند، اما شاگردان و دانشجویانی که تربیت کرده است، راه او را ادامه خواهند داد. ممکن است مراکز علمی و پژوهشی هدف حمله قرار گیرند، اما راه عزیزان ما ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: شاید مهمترین پیام امروز این باشد که شهادت و جان‌فشانی یک دانشگاهی نباید پایان راه باشد، بلکه باید آغاز مسئولیتی تازه و نو برای همه ما باشد.

وی گفت: اکنون کشور ما در برابر یک وظیفه تاریخی قرار دارد. جنگ، هرچند خسارت و رنج زیادی برای کشور عزیزمان ایجاد کرده است، اما پس از آن یک پرسش بزرگ برای تک‌تک ما مطرح است؛ چگونه دوباره می‌سازیم؟

عبداللهی افزود: پاسخ این پرسش فقط در بودجه، منابع مالی، امکانات و تجهیزات نیست. برای ساختن، به مهندس نیاز داریم؛ به استادان دانشگاه و دانشجویان عزیز نیاز داریم. به اقتصاددان نیاز داریم، باید به هوش مصنوعی مجهز شویم، به مدیر نیاز داریم، به جامعه‌شناس نیاز داریم و به متخصصان حوزه آب و انرژی نیاز داریم.

وی ادامه داد: همه این نیاز‌ها از دل دانشگاه بیرون می‌آیند و خاستگاه همه این تخصص‌ها و ظرفیت‌ها در دانشگاه است.

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به حمله به مراکز علمی و پژوهشی و شهادت دانشگاهیان گفت: اگر هدف از چنین اقداماتی از بین بردن دانش، پژوهش، زیرساخت‌های پژوهشی و عوامل پژوهشی ما باشد، واقعیت این است که با از بین رفتن هر پرچم، ده‌ها نفر برای برافراشته کردن دوباره آن پرچم آماده می‌شوند؛ بنابراین مسئولیت ما چند برابر شده است.

وی تأکید کرد: مسئولیت دانشگاه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، در کنار سایر عزیزان و در کنار میدان اصلی شهر، نیرو‌های نظامی و عزیزانی که در عرصه دیپلماسی فعالیت می‌کنند، این است که کمک کنیم، همت کنیم، ایجاد کنیم، بسازیم و خودمان را برای آینده آماده و توانمند کنیم.