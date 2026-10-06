به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و محیط‌زیست خبرگزاری صدا و سیما، مریم عاشق‌معلا، مدیر محیط‌زیست پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: اگرچه پدیده اقلیمی ال‌نینو قابل‌توقف نیست، اما با اقدامات پیش‌دستانه می‌توان خسارت‌های احتمالی آن به زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های شهری را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

وی با اشاره به راهکار‌های مدیریتی برای مقابله با این پدیده، بر لزوم مدیریت منابع آب از طریق ساخت مخازن و استفاده از سیستم‌های آبیاری کارآمد تأکید کرد و جایگزینی پمپ‌های دیزلی با انرژی خورشیدی را برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در زمان بحران ضروری دانست.

این کارشناس محیط‌زیست همچنین بر ضرورت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر، اصلاح نظام بیمه کشاورزی، تقویت زیرساخت‌های شهری برای مقابله با سیل، رسوب‌زدایی کانال‌های آب و استفاده از سامانه‌های هشدار زودهنگام برای حمایت از کشاورزان تأکید کرد.

عاشق‌معلا در پایان خاطرنشان کرد: توانمندسازی مالی کشاورزان و تنوع‌بخشی به محصولات برای کاهش ریسک‌های اقتصادی، از مؤلفه‌های مهم در تاب‌آوری اجتماعی و امنیت غذایی کشور در مواجهه با تغییرات اقلیمی است.