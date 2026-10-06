سومین مرکز مشاوره ازدواج و خانواده با حضور سعادت بخش معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میبد، دهقان معاون اداره کل ورزش استان و ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان، موسسه مشاوره ازدواج و خانواده و دفتر روانشناسی و توسعه فردی در شهرستان میبد افتتاح شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعادت بخش معاون سیاسی امنیتی فرماندار ویژه میبد گفت: راه اندازی این مرکز نشانه خود باوری و دانش و تخصص و ورود جوانان به رفع آسیب‌های اجتماعی و فعالیت درعرصه فرهنگ جامعه است.



سعادت بخش تصریح کرد: باید با حمایت‌های همه جانبه، زمینه و فرصت را برای ورود جوانان و نقش آفرینی آنان در جامعه فراهم کرد.



علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: این مرکز سومین مرکز تحت پوشش اداره ورزش و جوانان است که با ۳ میلیارد تومان تجهیز و اشتغال ۵ نفر راه اندازی شد.



ابراهیمی افزود: مشاوره، زوج درمانی، توسعه فردی، گروه درمانی، بازی درمانی و کارگاه‌های آموزشی ویژه جوانان از فعالیت‌های این مرکز تعریف شده است.