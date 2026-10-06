در نشستی ظرفیت‌های تولید و فرآوری سیب صنعتی آذربایجان غربی، مسائل پیش‌روی باغداران و راهکار‌های ساماندهی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست ساماندهی وضعیت سیب صنعتی استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان این حوزه برگزار شد.

در این نشست ظرفیت‌های تولید و فرآوری سیب صنعتی استان، مسائل پیش‌روی باغداران و راهکار‌های ساماندهی این بخش مورد بررسی قرار گرفت تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه برای مدیریت بهتر محصول و جلوگیری از هدررفت ظرفیت ارزشمند باغداری استان فراهم شود.

آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت گسترده تولید سیب، یکی از قطب‌های مهم این محصول در کشور به شمار می‌رود و ساماندهی سیب صنعتی می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش، رونق صنایع تبدیلی و حمایت از باغداران ایفا کند.