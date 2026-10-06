به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این اردو، ۳ اکیپ دامپزشکی با حضور در شهر و روستا‌های شهرستان، خدماتی از جمله واکسیناسیون دام‌ها با اولویت مقابله با بیماری تب برفکی و واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار علیه هاری را به دامداران و بهره‌برداران ارائه کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های دامی، گفت: حفظ و حراست از جمعیت دامی، یکی از وظایف اساسی دامپزشکی است و واکسیناسیون، پایش، آزمایش و کنترل بیماری‌ها نقش مهمی در حفظ سلامت دام و افزایش بهره‌وری دارد.

فاتحی نیا افزود: برگزاری اردو‌های جهادی با همکاری بسیج و مشارکت بخش دولتی و خصوصی، فرصت مناسبی برای ارائه خدمات دامپزشکی به مناطق کمتر برخوردار و افزایش دسترسی دامداران به خدمات تخصصی است.

فرماندار زارچ با قدردانی از تلاش مجموعه دامپزشکی گفت: بیش از ۸۰۰ بیماری مشترک میان انسان و دام وجود دارد و نظارت، پایش و پیشگیری به‌موقع می‌تواند از بروز مشکلات بهداشتی در جامعه جلوگیری کند.

پرویزی افزود: خوشبختانه در سال گذشته در شهرستان زارچ مورد حادی از بیماری‌هایی مانند تب کریمه کنگو و تب برفکی گزارش نشده است