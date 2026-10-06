آیین جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیین جشن عاطفه‌ها امروز به صورت نمادین در مدرسه غیردولتی پویا و با مشارکت آموزش‌وپرورش، کمیته امداد و سازمان دانش‌آموزی برگزار شد.

زهرایی، سرپرست آموزش‌وپرورش شهرستان بویراحمد، گفت: هدف اصلی از برگزاری این جشن، آموزش مهارت گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری انسانی، عاطفی و اجتماعی به دانش‌آموزان و ایجاد امنیت عاطفی و روحی در میان آنان است.





قلی‌پور، مسئول کمیته امداد، نیز با اشاره به حمایت این نهاد از حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز در استان گفت: تاکنون با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری، مؤسسات، شوراهای عاطفه‌ها و مردم نیکوکار، نزدیک به ۲۸ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند آماده شده است.

وی افزود: با رایزنی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در مجموع نزدیک به ۳۵ هزار بسته لوازم‌التحریر در سطح استان تأمین شود تا علاوه بر دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد، دانش‌آموزان نیازمند از دهک‌های پایین درآمدی نیز از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.

قلی‌پور گفت: جشن عاطفه‌ها از ابتدای شهریور در سه مرحله برگزار شده و مرحله پایانی آن امروز به صورت نمادین در شهرستان بویراحمد برگزار شد.