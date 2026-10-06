به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی با بیان اینکه این سامانه ناپایدار تا روز پنجشنبه (۱۶ مهر) جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد گفت: افزایش ابر، وزش باد، بارش‌های غالبا پراکنده، رعد و برق و گرد و غبار محلی در جو استان از اثرات این سامانه بارشی است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بارش حاصل از فعالیت این سامانه کوتاه و ناپایدار در استان چندان چشمگیر نخواهد بود.

قاسمی از احتمال غبارآلود شدن نواحی مرزی استان در روز سه‌شنبه نیز یاد کرد.

قاسمی با بیان اینکه در این مدت تغییرات چندان چشمگیری در دمای هوا نخواهیم داشت افزود: متوسط دمای هوا تا روز چهارشنبه روند افزایشی دارد و پس از آن تغییرات چندانی نخواهد داشت.

وی همچنین از احتمال صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای ورود این سامانه ناپایدار به جو استان کرمانشاه خبر داد.