مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: ۱۸۰ مدرسه به شبکه ارتباطی متصل و تحویل آموزش و پرورش شده است و با رفع برخی موانع، روند اتصال مدارس به این زیرساخت شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نبی الله شمسی فر، اتصال مدارس به شبکه ارتباطی را از جمله برنامه‌های مهم حوزه ارتباطات استان عنوان کرد و گفت: بر اساس فهرست اعلام شده، تاکنون ۱۸۰ مدرسه به شبکه متصل شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات در فرآیند اتصال مدارس افزود: در مواردی، همکاری برخی مدارس غیر دولتی برای اجرای عملیات با تاخیر انجام شد و در بعضی مدارس نیز به دلیل تعطیلی تابستان و حضور نداشتن مستمر مدیران، تحویل سرویس با دشواری همراه بود.

مدیر مخابرات منطقه لرستان ادامه داد: پیشنهاد شده است مدارسی که اکنون از خدمات اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند، اما در پوشش فیبرنوری قرار ندارند نیز در برنامه اتصال قرار گیرند تا علاوه بر دسترسی به شبکه، زمینه توسعه خدمات هوشمندسازی مدارس فراهم شود.

شمسی فر با اشاره به وضعیت عملکرد این شرکت در حوزه فیبرنوری گفت: مخابرات لرستان در ارزیابی عملکرد هفته بیست‌وششم شرکت مخابرات ایران در شاخص‌های مرتبط با سوپر فیبر و اینترنت کسب و کار و منازل، رتبه ششم کشور را کسب کرده است و ظرفیت ارتقای این جایگاه را دارد.

وی افزود: بخشی از کندی روند اجرای برخی طرح‌ها ناشی از آسیب زیرساخت‌های ارتباطی استان در جریان جنگ بود، به طوری که دو ایستگاه ارتباطی استان به طور کامل مورد اصابت قرار گرفت و ارتباطات برخی مناطق از جمله معمولان، ویسیان و بخشی از شهرستان پلدختر دچار اختلال شد.

مدیر مخابرات منطقه لرستان همچنین از اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مراکز مخابراتی استان خبر داد و گفت: تاکنون ۶ مرکز مخابراتی لرستان به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند که ۲ مورد آن در خرم‌آباد قرار دارد و این نیروگاه‌ها در فصل تابستان تا ۳۰ درصد برق مورد نیاز مراکز را تامین کرده‌اند.

شمسی‌فر خواستار تقویت پایداری برق مراکز مخابراتی شد و اظهار کرد: پیشنهاد شده است مراکز مخابراتی و سایت‌های ارتباطی مهم از دو فیدر برق تغذیه شوند تا در صورت بروز اختلال در یک مسیر، امکان تامین برق از مسیر دوم وجود داشته باشد.