برداشت خیار از ۶ هزار مترمربع فضای گلخانه‌ای آغاز شد، کشت در گلخانه ۱۰ تا ۱۲ برابر نسبت به کشت سنتی و فضای باز تولید بیشتری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: هم‌اکنون ۳ واحد گلخانه کشت خیار به مساحت مجموع ۶ هزار مترمربع در این شهرستان فعال است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط کنترل‌شده محیطی، عملکردی ۱۰ تا ۱۲ برابر بیشتر از کشت در فضای باز داشته باشند.

عبداله آرین افزود: در حالی که در فضای باز به طور متوسط ۵ تا ۷ کیلوگرم خیار در هر مترمربع برداشت می‌شود، این میزان در فضای گلخانه‌ای به ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم در هر مترمربع افزایش یافته است.

وی با اشاره به مزایای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای ادامه داد: استفاده بهینه از منابع آبی، تولید محصول نوبرانه، سوددهی بالا و استقبال خوب بازار، کشاورزان جوینی را به سمت گلخانه‌داری ترغیب کرده است.

وی بیان کرد: خیار تولیدی این شهرستان علاوه بر تامین نیاز داخلی، به شهرستان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود. دوره کاشت این محصول از اوایل اسفندماه آغاز شده و پس از یک دوره ۴۰ روزه، برداشت آن تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

آرین با تأکید بر اهمیت توسعه کشت گلخانه‌ای در مدیریت راهبردی آب و افزایش بهره‌وری اقتصادی گفت: در حال حاضر مجموعاً ۲۵ هزار مترمربع فضای گلخانه‌ای در شهرستان جوین به تولید محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل، انواع سبزیجات و آلوئه‌ورا اختصاص یافته است که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.