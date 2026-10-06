به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام محمدباقر روحانی‌فر رئیس اداره ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی از جمله نهاد‌هایی هستند که در بزنگاه‌های مختلف توان خود را به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که هرگاه وعده‌ای داده‌اند، برای تحقق آن پای کار بوده و در برابر تهدید‌ها متناسب با شرایط پاسخ داده‌اند.

وی فرماندهی ولی‌فقیه را یکی از عوامل مهم موفقیت نیرو‌های مسلح دانست و افزود: آگاهی، بصیرت و فرماندهی رهبر معظم انقلاب از عوامل مهم توفیق نیرو‌های مسلح است و در کنار آن، فرمانبری و تبعیت کارکنان از فرماندهی نیز نقش اساسی دارد.

رئیس اداره ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه این فرمانبری ریشه در ایمان و بصیرت دارد، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح باید نسبت به جایگاه ایران و نقش کشور در دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی شناخت و باور عمیق داشته باشند.

روحانی‌فر با اشاره به جایگاه فراجا ادامه داد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه یکی از نیرو‌های مسلح کشور است، مأموریت‌های گسترده اجتماعی دارد و پلیس‌های مبارزه با مواد مخدر، راهور، راه، آگاهی، یگان ویژه، یگان امداد، کلانتری‌ها و سایر بخش‌های انتظامی در نقاط مختلف کشور به‌طور مستقیم با مسائل و نیاز‌های اجتماعی مردم در ارتباط هستند.

وی گفت: فراجا یک نیروی مسلح اجتماعی است و یکی از هنر‌های مهم آن این است که اگر پدیده‌ای در جامعه شکل گرفت، اجازه ندهد به مسئله امنیتی تبدیل شود و اگر مسئله‌ای امنیتی شد، از تبدیل شدن آن به یک بحران نظامی جلوگیری کند.

رئیس اداره ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به عملکرد پلیس در حوادث و ناآرامی‌های سال‌های اخیر ادامه داد: در برخی حوادث، نیرو‌های انتظامی و مراکز پلیس مورد حمله قرار گرفتند، اما مأموریت‌های آنان در قبال مردم متوقف نشد و تلاش شد امنیت و خدمات انتظامی در جامعه استمرار داشته باشد.

روحانی‌فر با اشاره به دوران جنگ اخیر افزود: حتی در شرایطی که برخی یگان‌های انتظامی با آسیب مواجه شدند، تأکید فرماندهی این بود که خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود و نیرو‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در سطح شهر حضور داشته و خدمات خود را ادامه دهند.

وی این رویکرد را ناشی از انگیزه معنوی، بصیرت و احساس مسئولیت کارکنان انتظامی دانست و افزود: نیرو‌های انتظامی با وجود مشکلات مختلف، از جمله مسائل معیشتی، به دلیل دلبستگی به انقلاب، خدامحوری، مردم‌دوستی و وطن‌پرستی به انجام مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

رئیس اداره ضوابط شرعی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین از عملکرد مجموعه انتظامی کردستان قدردانی و تصریح کرد: سردار الهی، فرمانده انتظامی استان، در مدیریت و فرماندهی توانمند عمل کرده و مجموعه عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیز در حوزه‌های معنوی، بصیرتی و حفاظتی نقش مهمی در آماده‌سازی کارکنان برای انجام مأموریت‌ها دارند.

روحانی‌فر ادامه داد: کارکنان انتظامی باید ضمن پایبندی به مأموریت‌های سازمانی، نسبت به مسائل اعتقادی و سیاسی، حفظ اسرار، هوشیاری در برابر دشمن و رعایت مصالح جامعه نیز توجه داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش همه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، از سپاه پاسداران، ارتش، وزارت دفاع، بسیج و فرماندهی انتظامی به‌عنوان مجموعه‌هایی که در دفاع از کشور و خدمت به مردم نقش‌آفرینی می‌کنند یاد کرد و برای توفیق نیرو‌های مسلح و مردم ایران دعا کرد.