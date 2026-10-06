به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این نشست که به بررسی ادامه روند قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اختصاص داشت، سازوکار‌های انتقال یارانه به تولیدکنندگان و شیوه‌های خرید گندم تولید داخل توسط بخش غیردولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای این کمیسیون همچنین با بررسی پیشنهاد‌های کارشناسی، راهکار‌های حمایت از گندم‌کاران و سیاست‌های کلان حمایتی در حوزه تولید و عرضه این محصول راهبردی را ارزیابی کردند.