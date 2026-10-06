به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با گذشت ۵ سال از مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر ایجاد درگاه امن پرداخت برای پرداخت هزینه‌های بازرسی و آزمون‌های تعیین کیفیت کالا، این مصوبه به اجرا نرسیده است.

براساس مصوبه یکصد و شانزدهم اجلاسیه شورای عالی استاندارد در سال ۱۴۰۱، سازمان ملی استاندارد موظف شده است رابطه مالی استاندارد دهنده و استاندارد گیرنده را قطع کند و بابت هزینه‌های نمونه گیری، حمل و نقل، بازرسی و آزمون ها، یک درگاه امن پرداخت ایجاد کند تا مراودات مالی میان تولیدکنندگان کالا و خدمات و شرکت‌های خصوصی بازرسی کیفیت اثری بر نتایج ارزیابی‌ها و تاییدیه‌های کیفی نداشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: یک برنامه جدی برای اجرای این مصوبه داشتیم، اما موانع قانونی بوجود آمد و راه حل دیگری را در دستور کار قرار دادیم، بنا داریم یک سامانه جامع استاندارد طراحی کنیم تا موضوع ارتباط میان صاحب کالا و شرکت‌های ارزیابی کیفیت بصورت برخط انجام شود.

فرزانه انصاری افزود: در مورد راه اندازی این سامانه، نمی‌توانم زمان اعلام کنم که بعد‌ها اگر عملیاتی نشد، مشکل پیدا کنم.

گفتنی است؛ رئیس سازمان ملی استاندارد در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: اقداماتی برای اجرای این مصوبه آغاز شده است و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۵، اجرای این مصوبه به نتیجه می‌رسد.