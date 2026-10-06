به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضه‌های امروز به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد به طوری که در این روز ۲۷۳ هزار و ۲۶۲ تن محصول شامل سنگ آهن، سیمان، مواد شیمیایی، قیر کلینکر و گوگرد و عایق رطوبتی عرضه می‌شود.

تالار سیمان هم میزبان عرضه ۲۴۸ هزار و ۴۳۰ تن سیمان است.

۱۵۹ هزار و ۴۹ تن محصول شامل مواد پلیمری، شیمیایی، قیر، گوگرد و لوب کات هم در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۱۲۱ هزار و ۶۶۰ تن محصول است. آلومینیوم، آهن اسفنجی، فولاد، مس و کنسانتره مولیبدن از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار فرعی هم ۳۰ هزار و ۳۳۲ تن محصول روی میز فروش می‌رود.