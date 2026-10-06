پخش زنده
امروز: -
امروز سه شنبه ۱۴ مهر ۸۳۲ هزار و ۷۳۳ تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران روی میز فروش میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضههای امروز به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد به طوری که در این روز ۲۷۳ هزار و ۲۶۲ تن محصول شامل سنگ آهن، سیمان، مواد شیمیایی، قیر کلینکر و گوگرد و عایق رطوبتی عرضه میشود.
تالار سیمان هم میزبان عرضه ۲۴۸ هزار و ۴۳۰ تن سیمان است.
۱۵۹ هزار و ۴۹ تن محصول شامل مواد پلیمری، شیمیایی، قیر، گوگرد و لوب کات هم در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی عرضه میشود.
تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۱۲۱ هزار و ۶۶۰ تن محصول است. آلومینیوم، آهن اسفنجی، فولاد، مس و کنسانتره مولیبدن از محصولات عرضه شده در این تالار است.
در تالار فرعی هم ۳۰ هزار و ۳۳۲ تن محصول روی میز فروش میرود.