به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر مخابرات زنجان با بیان اینکه روستای مشمپا به‌عنوان دومین روستای کشور به تجهیزات OLT با ظرفیت ۲۰۰۰ مشترک مجهز شد گفت: با این اقدام، زیرساخت ارتباطی روستای مشمپا به‌طور کامل ارتقا یافته و اهالی می‌توانند از اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری بهره‌مند شوند.

OLT (خط پایانه نوری) تجهیز کلیدی در شبکه‌های فیبر نوری (FTTH) است که با نصب آن، امکان ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به تعداد زیادی از مشترکان فراهم می‌شود.

روستای مشمپا از توابع بخش زنجانرود شهرستان زنجان است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۲۰۳ نفر (۳۸۲ خانوار) بوده است. این روستا همچنین به‌دلیل قرارگیری سد مشمپا بر روی رودخانه قزل‌اوزن در نزدیکی آن شناخته می‌شود.

اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی روستایی و کاهش شکاف دیجیتال میان شهر‌ها و مناطق روستایی کشور انجام شده است.