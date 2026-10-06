به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: جشنواره کشوری ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی بانوان دارای معلولیت زیرپوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه با حضور نمایندگانی از ۲۹ استان در اردوگاه حبیب بن مظاهر تنکابن در مازندران در حال برگزاری است.

فاطمه عباسی افزود: بازی‌های بومی و محلی، میراث فرهنگی ما و بستری برای نشاط و حضور فعال بانوان دارای معلولیت در جامعه هستند، حمایت از این برنامه‌ها به معنای باور به توانمندی همه شهروندان است.

وی تاکید کرد: ورزش در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ابزاری مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش استقلال و تقویت مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت است، بازی‌های بومی و محلی نیز با پیوند ورزش و فرهنگ، این مشارکت را برای بانوان روستایی و زیرپوشش این برنامه آسان‌تر می‌کنند.

عباسی گفت: در این جشنواره، بانوان با آسیب بینایی، شنوایی، جسمی‌حرکتی و هوشی‌ذهنی در رشته‌های دوفیزیکی، هفت‌سنگ، دال‌پلان، کلاس‌کلاس، سرسرکا و خانه‌به‌خانه رقابت می‌کنند.

به گفته وی، مراسم پایانی هم امروزروز سه شنبه با معرفی برترین‌ها در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع حبیب بن مظاهر تنکابن برگزار می‌شود.