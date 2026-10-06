شبکه رادیویی فرهنگ سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، با پخش دو برنامه «ققنوس» و «مستند فرهنگ» به تبیین ادبیات کودک و نوجوان و بررسی جایگاه هنری استاد محمد سریر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در آستانه ۱۶ مهرماه روز ملی کودک ، با تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه سادات علوی‌نکو و اجرای مهدی محمدیان، ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

این برنامه با رویکرد کارشناسی، جایگاه و چالش‌های ادبیات کودک و نوجوان را واکاوی می‌کند.

گفت‌و‌گو درباره «چهل‌ویکمین دوره آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان» با حضور مدیر کارگاه مربوطه، بررسی اهداف «جشنواره شعر کودک ایران» با دکتر سعید ابریشمی‌راد شهردار شاهین‌شهر و طرح پرسش‌های فنی در حوزه نویسندگی برای نسل نو، از محور‌های اصلی این برنامه است.

همچنین، برنامه «مستند فرهنگ» امروز ساعت ۱۹:۳۰ به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، نگاهی تحلیلی به کارنامه هنری استاد محمد سریر، آهنگساز برجسته موسیقی معاصر ایران دارد.

در این برنامه، مسیر حرفه‌ای استاد سریر، از تحصیلات در آکادمی موسیقی وین تا ریاست خانه موسیقی و فعالیت در کمیسیون ملی یونسکو، بررسی خواهد شد.

این مستند با تمرکز بر آثار ماندگاری همچون «دلاویزترین» و همکاری‌های وی با زنده‌یاد محمد نوری، به بازشناسی جایگاه این هنرمند در اعتلای موسیقی اصیل ایرانی و حافظه شنیداری مخاطبان می‌پردازد.