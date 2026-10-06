مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا از تصویب چهار طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۱۲.۲ میلیون دلار برای ساخت و بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع ظرفیت ۳۲ مگاوات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهره اولیا، با اشاره به مصوبات سیصد و دهمین نشست هیأت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در این نشست که دوازدهم شهریورماه امسال برگزار شد، چهار طرح سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی به تصویب رسید که مجموع ظرفیت آنها ۳۲ مگاوات است.

وی افزود: بر اساس این مصوبات، ساخت نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در استان بوشهر به همت یک ایرانی مقیم امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری یک میلیون و ۱۴۰ هزار دلار به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، گفت: همچنین ساخت نیروگاه خورشیدی مجهز به ردیاب تک‌محوره به ظرفیت ۲۰ مگاوات در استان اصفهان توسط سرمایه‌گذار خارجی مقیم جزایر ویرجین بریتانیا با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون و ۳۵۲ هزار یورو تصویب شد.

اولیا افزود: دو طرح دیگر شامل ساخت نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در استان خراسان جنوبی توسط سرمایه‌گذاری از کشور عمان به ارزش ۶۰۵ هزار و ۲۰۰ دلار و بهره‌برداری و تأمین هزینه‌های جاری نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در استان سمنان توسط سرمایه‌گذاری از کشور سوریه به ارزش ۱۳۵ هزار دلار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: صاحبان طرحهای متقاضی شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند برای قرار گرفتن در جریان بازاریابی بین‌المللی و معرفی به سرمایه‌گذاران و متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران، طرح‌های مطالعه‌شده و دارای گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی خود را، ترجیحاً به زبان انگلیسی، به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، اطلاعات تکمیلی درباره نحوه ارائه طرح‌ها، سازوکار بازاریابی، معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری در کشور، از طریق سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور به نشانی investiniran.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.