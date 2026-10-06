مدیرکل گمرکات قم از صادرات بیش از هفت میلیون دلار کفش و صندل تولیدی این استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: تنوع و کیفیت محصولات تولیدکنندگان قم موجب استقبال بازار‌های بین‌المللی از کفش و صندل این استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اسفندیار دریکوندی، مدیرکل گمرکات قم گفت: کفش و صندل در واحد‌های صنعتی قم در انواع مختلف تولید می‌شود و این محصولات به دلیل تنوع بالا و کیفیت مناسب، در بازار‌های بین‌المللی با استقبال مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت گسترش بازار‌های هدف صادراتی برای کفش و صندل قم افزود: گمرکات استان در راستای تسهیل فرآیند صادرات این محصولات، همکاری‌های لازم را با تولیدکنندگان کفش و فعالان اقتصادی این حوزه انجام می‌دهد.

بیش از ۳۲۰ واحد تولیدی در حوزه کفش در قم فعال است و این صنعت زمینه اشتغال قابل توجهی را در استان فراهم کرده است. همچنین طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، واحد‌های جدیدی در حوزه صنعت کفش، قالب‌سازی و تأمین مواد اولیه در قم راه‌اندازی شده است.

در نیمه نخست امسال نزدیک به ۱۳۶ هزار تن انواع کالا در قالب ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه به ارزش ۱۷۳ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار از طریق گمرکات قم به بازار‌های جهانی صادر شده است.

در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعال است که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

گسترش فعالیت‌های صنعتی در قم با اولویت طرح‌های فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور دنبال می‌شود و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی، قرار گرفتن استان در شاهراه مواصلاتی کشور و نزدیکی به تهران و بازار‌های بزرگ مصرف، از مهم‌ترین ظرفیت‌های قم برای توسعه تولید و صادرات به شمار می‌رود.