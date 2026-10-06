به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایندگان در ابتدا ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی می‌کنند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها، گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و انتخاب شش نفر از نمایندگان محترم مجلس جهت عضویت در هیأت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت نیز در دستورکار امروز قرار دارد.