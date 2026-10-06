با نفوذ سامانه بارشی، جو استان اردبیل تا صبح چهارشنبه ناپایدار شده و بارش رگباری، رعدوبرق و برف در ارتفاعات سبلان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز (سه شنبه ۱۴ مهر) با نفود سامانه بارشی به استان، تا صبح چهارشنبه (۱۵ مهر) جو استان ناپایدار بوده و شاهد آسمانی غالباً نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد (گاهی با سرعت تند) و بارش باران خواهیم بود، که بارش‌ها عمدتاً در ساعات عصر و شب بصورت رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و در ارتفاعات سبلان بصورت برف پیش بینی می‌شود؛ لذا توجه به توصیه‌های هشدار سطح زرد (شماره ۲۳) تاکید می‌گردد.

از ظهر روز چهارشنبه با خروج سامانه بارشی از میزان ناپایداری‌ها کاسته شده و جوی پایدار برای آخر هفته انتظار می‌رود.