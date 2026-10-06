امام جمعه مهریز با تأکید بر جایگاه نیرو‌های نظامی و انتظامی در حفظ امنیت جامعه، تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای برقراری نظم و آرامش مردم را قابل تقدیر دانست.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته انتظامی، فرمانده انتظامی شهرستان مهریز به همراه جمعی از کارکنان انتظامی با حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، امام جمعه مهریز، دیدار کردند.



حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در این دیدار با گرامیداشت هفته انتظامی، امنیت را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه دانست و اظهار کرد: نیرو‌های انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارند و با حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در ایجاد آرامش و آسایش مردم ایفا می‌کنند.



وی با قدردانی از خدمات فرماندهی انتظامی شهرستان مهریز، بر ضرورت تقویت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مختلف برای ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: حفظ امنیت و آرامش جامعه نیازمند مشارکت و همراهی همه نهاد‌ها و مردم است.



امام جمعه مهریز همچنین با اشاره به مسئولیت سنگین نیرو‌های انتظامی، بر ضرورت تکریم مردم، پاسخگویی مناسب و توجه به مطالبات اجتماعی در کنار انجام مأموریت‌های انتظامی تأکید کرد.



در ادامه این دیدار، فرمانده انتظامی شهرستان مهریز گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های مجموعه انتظامی شهرستان ارائه کرد.