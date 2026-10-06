رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از تمدید مهلت ثبت‌نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت تا ۲۰ مهرماه خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: متقاضیان با توجه به تمدید مهلت ثبت نام در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت تا ۲۰ مهرماه می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام و منابع آزمون به نشانیqia.ir برای شرکت در این رویداد قرآنی ثبت نام کنند.

زمزم با اشاره به اینکه ثبت نام این آزمون از ۱۴ شهریور در خراسان جنوبی آغاز شده است، افزود: این آزمون در چهار محور اصلی شامل رشته‌های محتوایی، کتبی، الکترونیکی و بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

وی گفت: بخشی از این آزمون نیز به مهارت‌های تبلیغی و ترویجی اختصاص دارد که از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح افزود: این بخش به صورت ویژه در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت برگزار می‌شود.

زمزم درباره جوایز این دوره از آزمون اظهار کرد: برای حفظ هر جزء جدید قرآن کریم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود و برای رشته معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) نیز هزار جایزه یک میلیون تومان به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح نیز هزار جایزه یک میلیون تومانی به قید قرعه اهدا خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به عنوان حدنصاب قبولی آزمون تعیین شده و هر داوطلب می‌تواند حداکثر ۱۱ رشته را انتخاب کند.

زمزم افزود: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آزمون الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.