آزمایشگاه تست تجهیزات حمل‌ونقل هوشمند (ITS) مستقر در پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، فرایند غربالگری فنی شرکت‌های فعال در زمینه طراحی و ساخت «سامانه پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری» را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اعلام کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی و استانداردسازی تجهیزات نظارتی در ناوگان عمومی کشور و با کارفرمایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حال اجراست. در چارچوب این همکاری، شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات ترافیکی و ردیابی، پس از معرفی توسط سازمان راهداری، جهت انجام ارزیابی‌های کیفی و فنی به آزمایشگاه تخصصی ITS ارجاع داده می‌شوند.

جزئیات اجرایی طرح

این آزمایشگاه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی خود، وظیفه ارزیابی، آزمون و صدور تأییدیه فنی برای دستگاه‌های ردیاب خودرو (GPS/GNSS) را بر عهده دارد. قرار شده است سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شرکت‌های تأمین‌کننده و پیمانکار واجد شرایط را شناسایی و به آزمایشگاه معرفی کند و آزمایشگاه نیز نمونه‌های ارسالی را بررسی و آزمون‌های عملکردی و محیطی را اجرایی و در نهایت گزارش نهایی یا تأییدیه فنی را صادر کند.

فرایند صدور تأییدیه

شرکت‌های معرفی‌شده موظف‌اند دستگاه‌های ردیاب را همراه با مستندات فنی مربوطه به آزمایشگاه ارسال نمایند. تیم تخصصی آزمایشگاه، دستگاه‌ها را از جنبه‌های مختلف از جمله دقت موقعیت‌یابی، پایداری ارتباط، مقاومت در برابر شرایط محیطی و سازگاری با سامانه‌های مرکزی مورد سنجش قرار می‌دهند. در صورت احراز شرایط استاندارد و موفقیت در آزمون‌ها، «تأییدیه فنی» کتبی صادر و به شرکت متقاضی و سازمان راهداری ابلاغ می‌شود.

گفتنی است؛ تاکنون ۹ شرکت از طرف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای طی کردن مراحل ارزیابی به آزمایشگاه ITS معرفی شده‌اند که فرایند بررسی فنی آنها در دست اقدام است.