







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،وزیر آموزش و پرورش که به منظور افتتاح دبیرستان شش کلاسه و شرکت در همایش شهدای دانش‌آموز به شهرستان لامرد سفر کرده است در بدو ورود از سالن ورزشی آسیب دیده از جنگ رمضان در لامرد بازدید کرد .

آقای کاظمی سپس در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه شهید علی اجرایی در روستای ده‌شیخ از توابع شهرستان لامرد شرکت کرد .

این مدرسه شش کلاسه با هزینه پانزده میلیارد تومان ساخته شده است .

این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲هزارو پانصدمترمربع و با زیربنایی بالغ بر ۷۵۰مترمربع در یک طبقه احداث شده است.

این آموزشگاه دارای ۱۰اتاق شامل: ۶کلاس درس و ۴فضای اداری است و امکاناتی از قبیل کارگاه، ازمایشگاه، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی و آبخوری را دارد.

شهید علی اجرایی از پرسنل نیروی دریایی ارتش است که درجنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسید.