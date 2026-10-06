معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر از ارائه خدمات امدادی به ۳۲۵ مصدوم در جریان ۲۱۱ حادثه در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۳ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین کبادی با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی این بازه سه‌روزه اظهار کرد: نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در صحنه ۲۱۱ حادثه، خدمات امدادی و نجات را به افراد نیازمند ارائه کردند.

وی افزود: در مجموع ۳۲۵ مصدوم در این حوادث تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۱۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴۲ نفر نیز با دریافت خدمات لازم در محل حادثه درمان شدند.

کبادی ادامه داد: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، ۲۵ نفر در عملیات‌های نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۳۲ نفر از خدمات امدادرسانی نیرو‌های هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: همچنین ۲۵ نفر به منظور تأمین ایمنی و دسترسی به شرایط مناسب، به اماکن امن منتقل شدند و نیرو‌های امدادی در حوادث طبیعی، سه دستگاه خودرو را رهاسازی کردند که این عملیات‌ها در مجموع به ۹ نفر خدمات‌رسانی داشت.

وی با اشاره به حضور گسترده نیرو‌های عملیاتی در این مأموریت‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع ۷۳۶ نیروی عملیاتی هلال‌احمر در قالب ۲۵۴ تیم عملیاتی، در اجرای مأموریت‌های امدادی ۷۲ ساعت گذشته مشارکت داشتند.