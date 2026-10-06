آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات بویژه بشاگرد با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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وی افزود: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناور‌های سبک برای رفت وآمد‌های دریایی مساعد است.

این شرایط جوی و دریایی فردا نیز در استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.