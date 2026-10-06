به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه چهاردهم مهرماه با میانگین ۱۰۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۳۵، احمدآباد ۱۴۱، بهارستان غربی (ملک‌شهر) ۱۰۶، خیابان پروین اعتصامی ۱۴۹، زینبیه ۱۳۰ و کردآباد ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه فرشادی با عدد ۱۵۱ و محور شرق اصفهان ۱۷۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه انقلاب با عدد ۹۲، بزرگراه خرازی ۶۹، دانشگاه صنعتی ۸۵، رهنان ۶۴، سپاهان‌شهر ۶۱، فیض ۱۰۰، کاوه ۹۰، شهرک منتظری ۸۳، میرزا طاهر ۵۵ و ولدان ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.