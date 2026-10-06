در معاملات روز سه‌شنبه ۱۴ مهر۱۴۰۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مجموعاً ۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۴۸۰ تن هیدروکربوری عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بورس انرژی اعلام کرد: از این میزان، ۵ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۱۸۰ تن به بازار داخلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ تن به بازار بین‌الملل اختصاص دارد.

در بخش برق نیز مجموعاً ۱۴۱ میلیون و ۹۱۲ هزار کیلووات‌ساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۱۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی، ۱۸ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق سبز و ۶۰۴ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت برق آزاد است.