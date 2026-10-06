به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهلت ثبت‌نام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگو‌های اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بین‌بخشی تا ۲۰ مهر تمدید شد.

این رویداد که فرصتی برای دیده‌شدن و تقدیر از فعالیت‌های شاخص در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند در هفت بخش شامل رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به وبگاه ستاد ملی جمعیت (وبگاه قدیم) به آدرس setadjamiat.ir مراجعه و با کلیک روی بخش ثبت نام جایزه ملی جوانی جمعیت ضمن تکمیل فرم مربوط به بخش مورد نظر، نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.

امکان ثبت نام در سایت جدید ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir نیز فراهم است.

متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۳۸۶۰۱۰ (داخلی ۲۰۶) و یا شماره تلفن همراه ۰۹۹۱۲۲۶۱۷۰۱ تماس حاصل کنند.

سایر اخبار و اطلاعات درباره چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در شبکه‌های اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به نشانی @setad_melli_jamiat در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.