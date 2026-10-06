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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

به گزارش کارشناس هواشناسی، با ورود سامانه جدید بارشی از سمت غرب؛ هوای مناطق شمال غرب و غرب کشور و حاشیه زاگرس بارانی خواهد بود
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۰۹:۱۳
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، دمای هوا ، بارندگی
 