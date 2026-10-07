به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدونشهر متوسط برداشت کلم در شهرستان فریدونشهر را ۵۰ تا ۵۵ تن عنوان کرد و گفت: امسال پیش بینی می‌شودبیش از ۲۵۰ تن کلم برداشت شود.

مهدی مقدسی افزود: از ۵۰ هکتار کلم کشت شده در این شهرستان ۳۰ هکتار آن کلم قرمز و سفید و ۲۰ هکتار آن نیز کلم بروکلی است.

وی گفت: در مراحل مختلف کشت تا برداشت محصول کلم برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغالزایی می‌شود.

وی گفت: استفاده از کشت نشایی و آبیاری نوین موجب شده است تا علاوه بر افزایش میزان و کیفیت محصول، در مصرف آب هم تا ۷۰ درصد صرفه جویی شود.