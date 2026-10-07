پخش زنده
امروز: -
برداشت کلم از ۵۰ هکتار زمینهای کشاورزی شهرستان فریدونشهر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدونشهر متوسط برداشت کلم در شهرستان فریدونشهر را ۵۰ تا ۵۵ تن عنوان کرد و گفت: امسال پیش بینی میشودبیش از ۲۵۰ تن کلم برداشت شود.
مهدی مقدسی افزود: از ۵۰ هکتار کلم کشت شده در این شهرستان ۳۰ هکتار آن کلم قرمز و سفید و ۲۰ هکتار آن نیز کلم بروکلی است.
وی گفت: در مراحل مختلف کشت تا برداشت محصول کلم برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغالزایی میشود.
وی گفت: استفاده از کشت نشایی و آبیاری نوین موجب شده است تا علاوه بر افزایش میزان و کیفیت محصول، در مصرف آب هم تا ۷۰ درصد صرفه جویی شود.