طرح وارنیش فلوراید با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان و ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان در مدارس شهرستان مهریز در حال اجراست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمود فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: وارنیش فلوراید یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین راهکار‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان است و با تقویت مینای دندان، می‌تواند از بروز پوسیدگی جلوگیری کند.



وی افزود: سلامت دهان و دندان از اولویت‌های مهم سلامت دانش‌آموزان است و حفظ سلامت دندان‌ها علاوه بر تأثیر بر تغذیه، در زیبایی و تکلم کودکان نیز نقش دارد؛ بنابراین مشارکت خانواده‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند به حفظ سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان کمک کند.



ابراهیم پیمانفر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز نیز گفت: این طرح با همکاری مرکز بهداشت شهرستان در مدارس مقطع ابتدایی و همچنین مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی‌های مهریز اجرا می‌شود.



وی افزود: این طرح در حدود ۵۰ مدرسه ابتدایی و ۲۵ مهدکودک و پیش‌دبستانی اجرا خواهد شد و حدود ۶ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد.



طرح وارنیش فلوراید از برنامه‌های پیشگیرانه حوزه سلامت دهان و دندان است که با همکاری شبکه بهداشت و آموزش و پرورش در مدارس شهرستان مهریز اجرا می‌شود.