معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از قوی کردن شهر تهران به یک شهر جامع و داشتن یک موزه ملی خبر داد.







به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نصرالله آبادیان با اشاره به بحث بافت و بناهای تاریخی در شهر تهران گفت: انطور که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشده است و در نظر داریم طرح جامع تهران را در سال ۱۴۰۵ به مرحله ظهور برسانیم.

وی افزود: انتقال حق توسعه در اراضی بافت تاریخی یکی از مواردیست که باید در این حوزه اشاره کرد.

آبادیان تصریح کرد:این بافت با رویکرد مشارکتی و شروط از جمله الگو ساخت در طرح تفضیلی، رویکرد مشارکتی میان ارگان های دولتی و مردم حیا می شود.

او گفت:با تعاملات سعی داریم عرصه های عمومی را در بافت تاریخی هویت مند کنیم.

آبادیان ضوابط و مقررات در تهران افزود: در تلاش هستیم تا تهران را به شهری جهانی تبدیل کنیم که این اتفاق بر اساس طرح جامع میتواند به کار کرد جامع هم برسد.

وی تاکید کرد: تهران ۵۰ سالی می شود که میزبان انواع رویداده است بنابراین نیاز به یک موزه ملی، یک فضای بیرونی و یک فضای مطلوب حمل نقل است که با تهیه زمینه های لازم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی این نظریه را اجرا خواهیم کرد.

همچنین در ادامه این گفتگو احمد علوی عضو شورای شهر تهران با اشاره به دیدگاه مدیریت شهری گفت: از یکی از موضوعات در این زمینه خانه موزه هایی که رها شده بود یعنی خریداری و مرمت انجام سده بود و در بهره برداری ضعف داشت.

وی افزود: موضوع بعدی هم بحث بخش خصوصی و ملک های میراثی بود و خوشبختانه مصوبه اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد تا با امتیاز دادن به مالکان ملک خصوصی و میراثی گامی برداشته شود.

علوی تصریح کرد: با توجه به امتیازاتی مانند لغو عوارض، کیر پارکینگ و یا افزودن ۲۰ درصد اضافی بر ساخت سبب شد تا خانه هایی مانند خانه قصه( خانه هوشنگ مرادی کرمانی) را مرمت و به بهره برداری رساندیم.

وی افزود: پروژه باید محرک توسعه باشد و امروزه هر جا که نیاز به قانون باشد پای کار هستیم تا مرمت، احیا و بهره برداری با یک روند صحیح پیش رود چرا که بناها و بافت های تاریخی هویت زنده شهر هستند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز به بحث صحیح مرمت، مدیریت شهری و بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: هرچقدر در این موضوعات جلوتر میرویم به حضور بخش خصوصی بیشتر می رسیم زیرا که بناها و بافت تاریخی امانتی از بزرگان هستند.

یاسر جعفری افزود: تمرکز ما در نیمه دوم سال با بحث صدور پروانه مرمت در نظر داریم تا شرایط سیستمی کردن و ایجاد یک فضای شفاف برای سازکار و اطلس سرمایه گذاری برای ۳۰۰۰ بنای ارزشمند به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی تاکید کرد:تعاملات میان ارگان ها راهکار نهایی برای ارتقا بحث مرمت و احیا خواهد بود.

در پایان این نشست صمیمانه معاون مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهرانبا اشاره به موضوع مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی گفت: از آغاز جنگ رمضان با مشارکت گروه های داوطلب معماری و میراث فرهنگی تفاهم نامه ای میان دو مجموعه بسته شد.

اشکان بیات افزود:باغ موزه قصر، موضوع معلق پانزده ساله جی ۳۲۱، الگوی بندی محله سنگلج و فرحزاد از موارد قابل ذکر است.

بیات تصریح کرد: امر مرمت و نظام بهره برداری با اتکا به قوانین بالا دستی، عمارت ۴ طبقه کلاه فرنگی و بازار تهران اقدام شد.

معاونت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اشاره به دیگر فعالیت ها گفت: شناسایی برخی بناها، مشخص کردن بسته های تشویقی با موضوع سیستمی پروانه مرمت مانند منطقه ۱۱، ۷ و منطقه ۶ دیگر عملکردهاییست که بسیار روند خوبی را طی می کند.

بیات افزود: تمام مناطق فراگیر شهر تهران با الویت حصار ناصری سرفصل قرار سرمایه با تاریخ است تا بتوانیم به آینده بهتری در موضوع مرمت برسیم.

در این نشست صمیمانه از آقای حدادی پژوهشگر و تهران شناس، اقای جعفر نژاد سرمایه گذار هتل پهلوان رزاز، آقای بهرام بیگی مرمتگر، آقای نارنجی نژاد فعال اجتماعی بناها و بافت تاریخی، خانم اطیابی خبرنگار حوزه میراث فرهنگی تقدیر شد.