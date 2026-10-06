براساس هشدارهواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۹، با توجه به شدت فعالیت امواج بارشی؛ رگبار باران و رعدوبرق همراه وزش باد درآذربایجان غربی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس هشدارهواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۹، با توجه به شدت فعالیت امواج بارشی؛ رگبار باران و رعدوبرق همراه وزش باد در اذربایجان غربی پیش بینی می شود.

زمان شروع فعالیت سامانه و مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه ای امروز سه شنبه مورخ (۱۴/۰۷/۱۴۰۵) است.

این مخاطره تا پایان روز چهارشنبه مورخ (۱۵/۰۷/۱۴۰۵) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.



در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر رگبار باران و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و تسریع در برداشت محصولات باغی ضروری است.