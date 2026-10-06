اجتماعات شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین استان اصفهان، با حضور اقشار مختلف و در همراهی با نیرو‌های مسلح، وارد هشتمین ماه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در این اجتماعات با حضور مستمر و خودجوش، صحنه‌هایی از همدلی، وحدت و احساس مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشتند و بر حمایت از امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

در دویست‌ونوزدهمین شب از این اجتماعات، خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم با حضور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر همدلی خود را به نمایش گذاشتند.

حضور مردم در این اجتماعات، علاوه بر همراهی با نیرو‌های مسلح، جلوه‌هایی از هوشیاری و انسجام اجتماعی را در برابر تهدید‌ها و تلاش‌های دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه به تصویر کشید.

این حضور مستمر، در کنار ثبت و انعکاس جلوه‌های مختلف همدلی مردم، به بخشی از روایت هشت‌ماهه همراهی اجتماعی با نیرو‌های مسلح و دفاع از امنیت کشور تبدیل شده است.