فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: تجهیزات هوشمند و سامانه‌های نوین، امکان پایش دقیق نوار مرزی را در تاریکی شب و شرایط مه‌آلود فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار سید شاهین اسمعیلی فرمانده مرزبانی استان اظهار داشت: مرز‌های استان به تجهیزات به‌روز و هوشمند مجهز شده‌اند و نیرو‌های مرزبانی با استفاده از این تجهیزات، امکان رصد و پایش مرز‌ها در شب و شرایط مختلف جوی را دارند.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: در زمینه رصد شبانه مرز‌ها محدودیتی نداریم و تجهیزات هوشمند و سامانه‌های نوین، امکان پایش دقیق نوار مرزی را در تاریکی شب و شرایط مه‌آلود فراهم کرده است.