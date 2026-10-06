به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مجتبی محمدی با بیان اینکه شمار جان‌باختگان حادثه سقوط بالابر در یک طرح ساختمانی در شهر رویان به ۵ نفر رسیده است افزود: در لحظه وقوع حادثه و مسیر مرکز درمیانی دو نفر جان باخت و ۸ مصدوم به بیمارستان شدند، اما با وجود تلاش کادر درمان، چهار نفر از مصدومان نیز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

به گفته محمدی، حال سه نفر دیگر از مصدومان وخیم گزارش شده و آنها برای ادامه درمان به مراکز تخصصی شهر‌های همجوار منتقل شده‌اند.

یادآور می‌شود: مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران دیروز از حادثه سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور با ۲ فوتی و ۸ مصدوم خبر داده بود.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: در این حادثه ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۸ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: امدادگران پس از ارزیابی و اقدام اولیه امدادی، مصدومان را با هماهنگی اورژانس و به وسیله آمبولانس‌ها برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی پزشکی به مراکز درمانی منتقل کردند.

عملیات امدادرسانی به این حادثه از ساعت دیروز۱۴:۲۰ آغاز شد و ساعت ۱۸:۰۵ پایان یافت.