جدول پخش شبکه سه سیما با پخش سریال کمدی «ماه عسل» تغییر می‌کند و رادیو نمایش نیز با پخش نمایش «زیر آوار»، به بازنمایی رنج کودکان غزه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی، پس از پایان سریال «دیوار دفاعی»، در روز‌های فرد از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

این سریال کمدی که از تولیدات سیما فیلم است، با حضور زنده‌یاد اکبر عبدی و نقش‌آفرینی بازیگرانی همچون امیر کاظمی، مریم مؤمن، یوسف تیموری و قدرت‌الله ایزدی تولید شده است.

بر اساس جدول پخش جدید، سریال‌های شبکه سه در روز‌های زوج و فرد تقسیم‌بندی شده و روز‌های جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.

همچنین شبکه رادیویی نمایش، پخش نمایش «زیر آوار» را به نویسندگی سینا حاجی‌آقاجانی و کارگردانی نورالدین جوادیان آغاز کرده است. این اثر روایتی از سرگردانی دو کودک مسلمان و مسیحی در غزه میان بمباران و هجوم برای یافتن جان‌پناه است.

این نمایش به تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده و با هنرمندی بازیگرانی، چون شیما جانقربان، راضیه مومیوند و امیرعباس توفیقی، هر شب ساعت ۰۲:۳۰ بامداد پخش و در ساعت‌های ۱۲:۳۰ و ۲۰:۳۰ همان روز تکرار می‌شود.