رئیس اداره کالای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در ۶ ماهه امسال ۵ میلیون و ۶۷۷ هزار تن کالا توسط ۳۶۷ هزار سفر ناوگان باری از مبادی استان زنجان به مقاصد کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسن محمدی افزود: این حجم کالا از طریق ۳۶۷ هزار سفر انواع ناوگان باری از مبادی شهرستان‌های استان انجام شده است.

وی گفت: گروه‌های کالا‌های ساختمانی و معدنی فلزی، کشاورزی، دامی و مواد شیمیایی به ترتیب عمده‌ترین محموله‌هایی بوده‌اند که در این مدت از شهرستان‌های استان زنجان بارگیری شده است.

رییس اداره کالای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و خوزستان عمده مقاصد این حمل و نقل‌ها بوده‌اند.

وی به جزئیات عملیاتی این جابجایی‌ها اشاره کرد و گفت: متوسط مسافت طی شده برای هر سفر در این دوره زمانی ۲۷۵ کیلومتر بوده و به طور میانگین، ۱۵.۵ تن کالا به ازای هر بارنامه جابجا شده است.