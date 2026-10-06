به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، صبح امروز سه شنبه ۱۴ مهر در سفر یک روزه به استان فارس وارد شهرستان لامرد در جنوبی‌ترین نقطه این استان شد و در بدو ورود مورد استقبال استاندار، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش در این سفر در یادواره شهدای دانش آموز و معلم حمله آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی اخیر به سالن ورزشی شهرستان لامرد حضور پیدا خواهد کرد و با خانواده شهدا و جانبازان این حادثه دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

کاظمی همچنین در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی دو مدرسه را در این شهرستان افتتاح و در مراسم جشن عاطفه‌ها نیز در یکی از مدارس این شهرستان شرکت خواهد کرد.