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رایزنی‌های وزیر کشور در سفر به قطر

وزیر کشور که به دعوت رسمی همتای قطری خود برای دیدار با مقامات این کشور عازم دوحه شده است در این سفر با وزیر کشور قطر دیدار و گفت‌و‌گو کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴- ۰۹:۰۶
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برچسب ها: وزیر کشور ، سفر به قطر ، اسکندر مومنی
 