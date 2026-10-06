فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش زیادی از مقاومت و همراهی مردم در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم از طریق رسانه ملی به کشور و جهان معرفی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل صداوسیمای استان، با تبریک هفته نیروی انتظامی، تلاش‌های این نیرو در برقراری نظم، تأمین امنیت و آرامش جامعه را قابل تقدیر دانست و گفت: بخش مهمی از امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی است.

سید شهریار گنجی با اشاره به نقش امنیت در سلامت روحی و روانی جامعه افزود: مردم در شرایط سخت و هنگام مواجهه با تهدیدها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت و ضرورت امنیت را لمس می‌کنند و هرگونه خدشه به امنیت، می‌تواند آرامش روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل صداوسیمای استان همچنین با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در ارتقای شاخص‌های امنیتی، ادامه داد: تلاش‌های مجموعه انتظامی در حوزه‌های مختلف، همواره مورد توجه و تقدیر شورای تأمین و مسئولان استان قرار گرفته است.

گنجی با اشاره به خلق حماسه برنو بدستان توسط مردم غیور و سلحشور استان گفت: «حماسه برنو» تنها یادآوری یک رویداد در بحبوحه جنگ اخیر نیست؛ بلکه بازتاب سرمایه اجتماعی و روحیه‌ای است که می‌تواند، فراتر از میدان بحران، به موتور محرک توسعه فرهنگی، اجتماعی و انسانی استان تبدیل شود.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: خروش حماسی مردم و جریان سازی صدا و سیما موجب بازتاب اقدام شبکه دنا در رسانه‌های ۵ قاره دنیا شد.



سردار صالحی فرمانده انتظامی استان نیز با قدردانی از نقش صداوسیما در انعکاس حضور و همراهی مردم در هفت ماه گذشته، گفت: بخش بزرگی از مقاومت مردمی، غیرت، مردانگی و همراهی مردم در این مدت از طریق رسانه ملی به کشور و جهان معرفی شد.

سردار صالحی افزود: صداوسیما توانست بخش قابل توجهی از دفاع مردمی و جلوه‌های حضور مردم را به تصویر بکشد و این اقدام، در شرایطی که منطقه روز‌های سختی را پشت سر می‌گذاشت، اهمیت بیشتری داشت.

وی با اشاره به نقش رسانه در پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم تصریح کرد: بخش عمده توان پلیس در حوزه پیشگیری متمرکز است و همکاری صداوسیما در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مأموریت‌های پلیس گسترده و پیچیده است، ادامه داد: در کنار فعالیت‌های انتظامی، انعکاس لحظه‌ای رویداد‌ها و پخش زنده تجمعات و حضور مردم نیز کار دشواری است که صداوسیما آن را به‌خوبی دنبال کرده است.