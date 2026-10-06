دستگاه قضایی کرمان جان‌باختن ۲ عضو یک خانواده درپرونده ریزش معدن «بیدوئیه» فاریاب و ابعاد ایمنی و فنی این حادثه را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با ابراز تاسف از جان‌باختن دو نفر از اعضای یک خانواده در پی حادثه ریزش معدن کرومیت «بیدوئیه» در شهرستان فاریاب، تاکید کرد: ابعاد فنی، ایمنی و قرارداد‌های این پرونده با فوریت در دست بررسی است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: در نخستین ساعات وقوع این حادثه، رئیس دادگستری شهرستان فاریاب دستور و اقدامات قانونی لازم را صادر و پیگیری کرد و مشخص شد جان‌باختگان این حادثه (پدر و پسر)، از پیمانکاران طرح و اصالتاً اهل اصفهان بوده اند

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: قرارداد اجرای این طرح ۱۶ دی‌ پارسال منعقد شد و این معدن پیش از این سابقه ریزش قبلی نداشته است؛ با این حال، احتمال بروز نقص یا رعایت نکردن الزامات ایمنی (بازدیدی) در دست بررسی است و از سوی دیگر بارش شدید باران نیز ممکن است علتن حادثه باشد.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده ورود کرده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی به عموم مردم اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ این حادثه در محدوده مرزی شهرستان فاریاب و حاجی‌آباد هرمزگان، حوالی ساعت ۱۱ دیروز رخ داد که به محض اطلاع، گروههای تخصصی و امدادی به محل اعزام شده‌اند.