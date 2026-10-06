رئیس کل دادگستری کرمان از ورود دستگاه قضایی به پرونده ریزش معدن «بیدوئیه» فاریاب و بررسی ابعاد ایمنی و فنی این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ رئیس‌کل دادگستری استان کرمان ضمن ابراز تاسف از جان‌باختن دو نفر از اعضای یک خانواده در پی حادثه ریزش معدن کرومیت «بیدوئیه» در شهرستان فاریاب، تاکید کرد: ابعاد فنی، ایمنی و قرارداد‌های این پروژه با فوریت از سوی دستگاه قضایی در دست بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح این خبر افزود: در نخستین ساعات وقوع این حادثه، رئیس دادگستری شهرستان فاریاب دستورات و اقدامات قانونی لازم را صادر و پیگیری کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص گردید جان‌باختگان این حادثه (پدر و پسر)، از پیمانکاران پروژه بوده‌اند که اصالتاً اهل اصفهان می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: قرارداد اجرای این پروژه در تاریخ ۱۶ دی‌ سال گذشته منعقد شده است و معدن مذکور پیش از این سابقه ریزش قبلی نداشته است؛ با این حال، احتمال بروز نقص یا عدم رعایت الزامات ایمنی (بازدیدی) از سوی کارشناسان تحت بررسی است و از سوی دیگر بارش شدید باران نیز ممکن است دلیلی بر وقوع این حادثه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده ورود کرده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی به عموم مردم اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ این حادثه در محدوده مرزی شهرستان فاریاب و حاجی‌آباد هرمزگان، حوالی ساعت ۱۱ صبح رخ داد که به محض اطلاع، تیم‌های تخصصی و امدادی به محل اعزام شده‌اند.